Глава разведки Польши: Россия может задействовать "зеленых человечков" в странах Балтии

Глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота предположил, что Россия может задействовать "зеленых человечков" для провокаций в странах Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО.

Об этом он заявил в интервью газете Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Шота считает, что непосредственная военная угроза для Польши исходит прежде всего со стороны России. По его мнению, Москва воспринимает Польшу и страны восточного фланга НАТО как препятствие в реализации своих имперских целей.

По его словам, польская разведка в настоящее время учитывает сценарии провокаций со стороны России против стран Балтии, в частности действия с участием так называемых "зеленых человечков", то есть российских солдат без опознавательных знаков.

Как отметил глава Агентства разведки, Москва продолжает эскалировать ситуацию, чтобы проверить реакцию НАТО на свои действия.

"Россия систематически сдвигает "красные линии", проверяя реакцию НАТО. Цена таких провокаций для Москвы невысока, а Альянс реагирует преимущественно на политическом уровне, что подталкивает к дальнейшей эскалации", – отметил глава польской разведки.

Шота подчеркнул, что война против Украины стала огромным унижением для правителя РФ Владимира Путина, поэтому "мы имеем дело с непредсказуемостью со стороны России".

На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может организовать "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Недавно латвийская разведка предупредила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб отвергает опасения относительно того, что Россия в ближайшее время хочет проверить статью 5 НАТО и совершить нападение на одну из стран-членов Альянса.