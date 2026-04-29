Фон дер Ляйен подтвердила, что Украина получит от ЕС 6 млрд евро на дроны во 2 квартале 2026 года.

Первый оборонный пакет для Украины из кредита на сумму 90 млрд евро будет выплачен в текущем квартале, составит около 6 млрд евро и будет касаться украинских дронов.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Страсбурга, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента 29 апреля.



Президент Еврокомиссии подтвердила намерения ЕС выплатить Украине первый 6-миллиардный транш из кредита 90 млрд евро во 2 квартале 2026 года.



"Весной мы сказали, что предоставим кредит на 90 миллиардов для Украины, так или иначе. Теперь мы выполнили это обещание. Мы выплатим первый транш в размере 45 миллиардов евро за 2026 год, еще в этом квартале", – заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что одна треть от 90 млрд евро кредита от ЕС пойдет на бюджетные нужды Украины, а две трети – на оборону Украины.



"Первый оборонный пакет будет касаться дронов из Украины для Украины, стоимостью около 6 миллиардов евро", – подтвердила президент Еврокомиссии.



Чиновница заверила, что Евросоюз "продолжит поддержку храброго украинского народа и его вооруженных сил".

"В то время как Россия усиливает свою агрессию, Европа усиливает нашу поддержку Украины", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.



"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, что первый "военный" транш 90 млрд кредита ЕС для Украины составит 6 млрд евро, предназначен на дроны украинского производства, и будет выплачен не позднее июня.



Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что первый "военный" транш из 90 млрд Украина будет нацеливать "на внутреннее производство защиты Украины".



Тем временем, стало известно, что ЕС может ужесточить требования для предоставления Украине кредита на 90 млрд евро.



