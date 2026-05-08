"ЕвроПравда" узнала, что хотят купить для армии Украины в 2026 году из 90 млрд от ЕС

Около 30 млрд евро, предназначенных на поддержку украинских войск в 2026 году в рамках кредита от ЕС на общую сумму 90 млрд евро, будут закуплены дроны (двумя крупными траншами), боеприпасы, ракеты, в том числе дальнобойные, а также системы противовоздушной обороны.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили два осведомленных высокопоставленных чиновника ЕС на условиях анонимности из-за уязвимости темы разговора.



В целом, напомним, кредит ЕС предусматривает израсходовать 60 млрд евро из 90 на поддержку украинской армии, причем эта сумма будет поделена поровну на два года – по 30 млрд на 2026 и 2027 годы.



Первый график продукции, которая будет закупаться в 2026 году, как уже сообщалось, составит около 6 млрд евро (если точнее, сумма составит 5,9 млрд) и будет потрачен на беспилотники, производимые в Украине.



По данным источников "ЕвроПравды", в рамках первого транша (первого графика продукции) будет закуплено 2,8 миллиона дронов – то есть, средняя стоимость дрона составит около 2 тыс. евро.



Второй график продукции, как ожидается, также будет касаться беспилотников – на них выделят еще около 6 млрд евро.



Этот транш также будет касаться закупки дронов с возможностью ударов на большую глубину.



Кроме этого, в рамках средств из кредита от ЕС планируется закупка боеприпасов.



Еще два графика продукции будут посвящены закупкам ракет, ракет большой дальности удара, а также систем противовоздушной обороны.



В Еврокомиссии ожидают, что Украина подаст четыре графика продукции на утверждение уже в мае 2026 года. После этого они будут обсуждены на экспертном уровне и утверждены европейской стороной.



Необходимость подать графики продукции как можно раньше связана с желанием обеих сторон как можно быстрее перейти к заключению контрактов, чтобы необходимое оружие, оборудование и боеприпасы поступили в Украину как можно быстрее.



В настоящее время проблемным моментом в планировании собеседники "Европейской правды" назвали желание Украины делать закупки преимущественно либо у украинских производителей, либо за пределами ЕС, в то время как Евросоюз рассчитывает, что контракты будут получать украинские и европейские производители за небольшими исключениями.



Как сообщала "Европейская правда", 12 мая главы оборонных ведомств Евросоюза проведут рабочий ланч, посвященный военной поддержке Украины.



5 мая Еврокомиссия объявила конкурс на подачу заявлений от компаний, которые хотят стать соучредителями Альянса дронов ЕС-Украина.



Напомним, в 2025 году Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.



