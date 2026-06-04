Палата представителей США продвинула законопроект о военной помощи Украине

Палата представителей США 3 июня проголосовала за продолжение рассмотрения законопроекта "The Ukraine Support Act", предусматривающего новую военную помощь Украине и санкции против России.

Об этом в своем X написал член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бейкон, сообщает "Европейская правда".

Стоит отметить, что это стало первым крупным мероприятием в поддержку Украины в Конгрессе после возвращения Дональда Трампа на пост президента.

Члены Палаты представителей одобрили процедурное предложение 218 голосами против 204, открыв путь к окончательному голосованию по законопроекту.

"Палата представителей только что проголосовала 218 голосами против 204 за вынесение на рассмотрение законопроекта о предоставлении военной помощи Украине и введении жестких санкций против России", – написал Бейкон.

По его словам, 4 июня ожидается голосование за окончательное утверждение рассмотрения законопроекта.

"Это наш "момент Черчилля", и мы должны выдержать это испытание", – подчеркнул конгрессмен.

The Ukraine Support Act был внесен конгрессменом-демократом Грегори Миксом. Проект предусматривает предоставление Украине военных кредитов на сумму 8 миллиардов долларов, продление действия Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) до 2027 года и введение дополнительных санкций против России.

Напомним, в апреле конгрессмены представили двухпартийный законопроект, призванный противодействовать российской войне против религиозных свобод.

Также стоит отметить, что недавно Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и конгрессменам относительно нехватки средств ПВО.

Сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что США отреагируют на письмо президента Украины.