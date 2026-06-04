В правительстве Литвы подтвердили переговоры с США о размещении ядерного оружия

Министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Переговоры, о которых на днях сообщило издание Financial Times, проходят на фоне сокращения Вашингтоном конвенционных военных возможностей в Европе, что вызывает обеспокоенность по поводу ослабления сдерживания на восточном фланге. Предложение предусматривает размещение американских ядерных боеголовок в большем количестве европейских стран-членов НАТО.

Литовский министр подтвердил, что такие обсуждения продолжаются с участием Вильнюса.

"Обсуждения продолжаются… Литва точно не стоит в стороне", – заявил Каунас журналистам.

Конституция Литвы запрещает размещение оружия массового уничтожения на территории страны, но президент Гитанас Науседа и спикер Сейма Юозас Олекас публично обсуждали возможность внесения изменений в основной закон.

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский опроверг, что Варшава ведет такие переговоры с США.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.