В Польше отрицают переговоры с США по размещению ядерного оружия

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отрицает, что Варшава ведет переговоры с США о размещении американских ядерных боеголовок на польской территории.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Заместитель министра обороны официально отрицает любые переговоры по размещению ядерного оружия в Польше. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что США обсуждают вопрос о размещении ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО, а Варшава якобы выразила свою готовность к такому шагу.

В то же время Залевский заявил, что продолжаются обсуждения "по созданию лучших условий для ядерного сдерживания и важной роли Польши в этом".

Пентагон отказался комментировать возможные переговоры по этому поводу.

"Соединенные Штаты и НАТО постоянно оценивают ситуацию с безопасностью и принимают необходимые меры для поддержания безопасного, эффективного и надежного сдерживающего фактора", – добавили чиновники Минобороны США.

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовность разместить ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Новая ядерная защита Европы: как страны ЕС ищут замену "зонтику" США.