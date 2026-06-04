В Германии – за отмену временной защиты для украинских мужчин призывного возраста

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт высказался в поддержку отмены автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt, он заявил в четверг в начале встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.

Министры в Люксембурге обсуждают вопрос продления директивы о временной защите для украинцев, но решения по этому вопросу пока не ожидается.

"Мы обсуждаем этот вопрос так: мы хотим продлить действие Директивы о временной защите, но имеем сомнения относительно того, следует ли включать в нее украинцев призывного возраста", – заявил министр.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могли бы вместо этого проходить обычную процедуру предоставления убежища. Большинство в ЕС, похоже, поддерживает это. Сейчас беженцы из Украины получают временную защиту в соответствии с директивой о временной защите, не проходя процедуру предоставления убежища.

Это изменение коснется только мужчин, недавно въехавших в ЕС.

Добриндт также назвал увеличение притока мужчин этой возрастной группы одной из причин дискуссии: "Мы заметили, что за последние месяцы также увеличился приток лиц призывного возраста. Это вопрос, который мы должны решить".

Он подчеркнул, что стандартная процедура предоставления убежища, конечно, продолжает применяться ко всем. Однако, в отличие от директивы о временной защите, эта процедура предусматривает индивидуальную оценку.

В настоящее время в Германии находится около миллиона украинцев, въехавших в страну с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года.

Как сообщали СМИ, ЕС обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России.

Подробнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила предоставления убежища украинцам и что ждет мужчин.