Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт висловив підтримку скасуванню автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt, він сказав у четвер на початку зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі.

Міністри у Люксембурзі обговорюють питання продовження директиви про тимчасовий захист для українців, але рішення з цього питання наразі не очікується.

"Ми обговорюємо це питання так: ми хочемо продовжити дію Директиви про тимчасовий захист, але маємо сумніви щодо того, чи слід включати до неї українців призовного віку", – заявив міністр.

Чоловіки віком від 23 до 60 років могли б натомість проходити звичайну процедуру надання притулку. Більшість у ЄС, здається, підтримує це. Наразі біженці з України отримують тимчасовий захист згідно з директивою про тимчасовий захист, не проходячи процедуру надання притулку.

Ця зміна стосуватиметься лише чоловіків, які нещодавно в’їхали до ЄС.

Добріндт також назвав збільшення припливу чоловіків цієї вікової групи однією з причин дискусії: "Ми помітили, що за останні місяці також збільшився приплив осіб призовного віку. Це питання, яке ми маємо вирішити".

Він наголосив, що стандартна процедура надання притулку, звісно, продовжує застосовуватися до всіх. Однак, на відміну від директиви про тимчасовий захист, ця процедура передбачає індивідуальну оцінку.

Наразі в Німеччині перебуває близько мільйона українців, які в’їхали до країни з початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року.

Як повідомляли ЗМІ, ЄС обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, запровадженої у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Детальніше читайте у статті Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків