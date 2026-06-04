В ЕС не подтверждают снятие Венгрией вето с 6,6 млрд Европейского фонда мира

Европейская комиссия пока не может подтвердить информацию о снятии Венгрией вето на выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (European Peace Facility), предназначенных для военной поддержки Украины.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер в четверг, 4 июня.

Венгрия еще официально не разблокировала средства для компенсации военной помощи Украине в размере 6,6 млрд евро, запланированные в Европейском фонде мира.

"На данный момент я не могу это подтвердить, поскольку мы ведем много дискуссий по поводу Европейского фонда мира, и они пока продолжаются. Точное использование заблокированных средств все еще обсуждается с государствами-членами", – заявила Хиппер "ЕвроПравде".

Она подчеркнула, что "несмотря на блокировку, государства-члены продолжают оказывать военную поддержку Украине, а верховный представитель (ЕС по иностранным делам Кая Каллас) находится в постоянном контакте с государствами-членами, чтобы побудить их увеличить поставки боеприпасов и поддержку Украины".

"Дискуссии продолжаются, поэтому это дипломатический разговор, без дальнейших комментариев на данном этапе", – подытожила Хиппер.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в СМИ появилась информация о том, что новое венгерское правительство сняло вето на частичное возмещение странам ЕС стоимости оружия, которое они отправляют Украине, в рамках Европейского фонда мира.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал использовать Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки для Украины дополнительных систем Patriot и перехватчиков к ним.

Напомним, страны ЕС подали в Еврокомиссию запросы на общую сумму 43 млрд евро на возмещение стоимости вооружений, предоставленных Украине, которые должны быть частично возмещены через Европейский фонд мира.

Отметим, что в настоящее время Евросоюз пополняет Европейский фонд мира доходами от замороженных российских активов, причем правительство еще действующего премьера Венгрии Виктора Орбана подало иск в Суд ЕС против Европейского фонда мира и Совета ЕС из-за этого решения.