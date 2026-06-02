Сибига на фоне массированного удара РФ рассказал, что должны делать союзники Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных союзников помочь Украине с ракетами к системам ПВО Patriot, а также оказывать давление на Москву, чтобы предотвращать массированные российские атаки, подобные той, что произошла в ночь на 2 июня.
Об этом украинский министр написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".
Глава МИД обратился к союзникам с призывом "действовать, а не только осуждать", а также рассказал о шагах, которые можно предпринять.
В частности, Сибига призвал использовать Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки для Украины дополнительных систем Patriot и перехватчиков к ним.
Также он отметил необходимость инвестиций в украинские дальнобойные средства.
"Во-вторых. Усиливайте давление на Россию с помощью новых санкций, запретов на въезд для участников войны, полного использования замороженных активов и изоляции. В-третьих. Необходимо принять давно назревшие стратегические шаги, такие как открытие переговорных кластеров ЕС для Украины", – подчеркнул глава украинского МИД.
По его словам, в Москве должны осознать, что "их жестокие атаки ни к чему их не приведут", цена для путинского режима будет только расти, и что единственный выход – это прекращение войны.
"Мирные усилия будут успешными только тогда, когда их будет подкреплять реальное давление на Москву", – резюмировал Сибига.
В ночь на 2 июня российские оккупационные войска атаковали ряд украинских городов ракетами и ударными дронами. ПВО обезвредила 642 вражеские цели из 729 запущенных.
Основное направление вражеского удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна призвал усиливать давление на Россию, поскольку, как он указал,"агрессор не знает никаких границ".