Страны ЕС просят у Еврокомиссии компенсации переданного Украине оружия на 43 млрд евро

Страны Европейского Союза подали в Европейскую комиссию запросы на возмещение стоимости оружия, предоставленного Украине, на общую сумму 43 млрд евро, которые должны быть частично возмещены через Европейский фонд мира, до сих пор заблокированный Венгрией.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили два чиновника ЕС, пожелавшие остаться неназванными.

Общая сумма запросов от стран ЕС в отношении переданного Украине вооружения действительно составляет 43 млрд евро, подтвердили собеседники "ЕвроПравды".

Сумма выросла, поскольку члены Евросоюза продолжали оказывать Украине поддержку и передавать содержимое своих складов и арсеналов, несмотря на блокирование Венгрией 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые должны были быть использованы на компенсации.

Стоит понимать, что расходы на помощь Украине возмещаются не на 100%, а по определенной ставке. Если она сохранится, то даже в случае разблокирования 6,6 млрд евро этой суммы не хватит на компенсации.

Поэтому сейчас чиновники ЕС размышляют, как обеспечить соответствующее возмещение государствам-членам, возможно, другими способами.

Европейский фонд мира с 2022 года использовался для компенсаций государствам-членам за военную помощь, которую они оказали Украине. Но Венгрия уже несколько лет блокирует выделение средств из этого фонда.

Отметим, что в настоящее время Евросоюз пополняет Европейский фонд мира доходами от замороженных российских активов, причем правительство еще действующего премьера Венгрии Виктора Орбана подало иск в Суд ЕС против Европейского фонда мира и Совета ЕС из-за этого решения.

