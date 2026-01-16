Трое немцев на снегоступах "из любопытства" нарушили финско-российскую границу
Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией в среду, 14 января.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
По данным пограничников, нарушение границы произошло в районе Куусамо. Патруль пограничной охраны Каинуу поймал туристов на снегоступах недалеко от государственной границы.
Молодые люди признались в совершении правонарушения. По их словам, они сделали это "из любопытства".
"Да, они сознательно направились к границе и перешли на российскую сторону", – сообщил капитан пограничной службы Юха Ромппайнен.
По его словам, туристам дали четко понять о запрете на въезд в приграничный район.
Пограничники проинформировали о случившемся российскую сторону.
Напомним, Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, ссылаясь на миграционное давление, инспирированное российской стороной.
Также Финляндия начала строить забор на границе с РФ.