Трое немцев на снегоступах "из любопытства" нарушили финско-российскую границу

Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией в среду, 14 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По данным пограничников, нарушение границы произошло в районе Куусамо. Патруль пограничной охраны Каинуу поймал туристов на снегоступах недалеко от государственной границы.

Молодые люди признались в совершении правонарушения. По их словам, они сделали это "из любопытства".

"Да, они сознательно направились к границе и перешли на российскую сторону", – сообщил капитан пограничной службы Юха Ромппайнен.

По его словам, туристам дали четко понять о запрете на въезд в приграничный район.

Пограничники проинформировали о случившемся российскую сторону.

Напомним, Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, ссылаясь на миграционное давление, инспирированное российской стороной.

Также Финляндия начала строить забор на границе с РФ.