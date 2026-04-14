В Германии неизвестные повредили кабели на железной дороге, движение прервано

В немецком городе Гельзенкирхен неизвестные повредили кабели вдоль железнодорожных путей, что привело к значительным перебоям в сообщении в Рурском регионе, в частности в пассажирских перевозках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Мотивы злоумышленников неясны, сообщили в Федеральной полиции. В то же время железнодорожная компания квалифицирует повреждения как вандализм.

Ущерб, нанесенный кабелям, больше всего затронул пользователей центрального вокзала Гельзенкирхена. По данным железнодорожной компании Deutsche Bahn, поезда дальнего следования не останавливаются в Реклингхаузене, Гельзенкирхене и Оберхаузене.

На региональных железнодорожных линиях RE2, RE3, RE42, RB32, RB46 и S2 действуют ограничения и отмены рейсов. На некоторых линиях работают замещающие автобусные маршруты.

В Deutsche Bahn рекомендуют пассажирам проверить приложение или онлайн-планировщик поездок, чтобы узнать, как они могут добраться до места назначения, учитывая перебои.

Пока неясно, как долго продлятся сбои в работе железной дороги.

