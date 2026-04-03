В Германии эвакуировали почти 200 человек из поезда после инцидента со взрывчатым предметом

В немецком городе Зигбург вечером 2 апреля произошла чрезвычайная ситуация на железнодорожном вокзале, правоохранители проводили многочасовую спецоперацию после инцидента в скоростном поезде.

Об этом пишет Bild, передает "Европейская правда".

Как отмечается, поезд следовал во Франкфурт-на-Майне, когда в одном из вагонов произошел взрыв предмета, похожего на страйкбольную гранату, после чего появился дым. В результате инцидента 12 человек получили легкие травмы, еще один человек был госпитализирован.

В результате из поезда эвакуировали примерно 180 пассажиров.

Как сообщает полиция, подозреваемый – 20-летний гражданин Германии из Аахена – якобы угрожал совершить нападение.

По свидетельствам очевидцев, один из пассажиров смог закрыть его в туалете поезда до прибытия правоохранителей.

Сотрудники Федеральной полиции Германии задержали мужчину. Во время обыска у него обнаружили нож, маску, а также дымовые гранаты.

Район вокруг вокзала был временно оцеплен, а пассажиров доставляли во Франкфурт автобусами. Ситуацию полностью стабилизировали только после полуночи.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи открыли производство по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений и нарушении законов об оружии и взрывчатых веществах. Расследование продолжается.

В начале февраля в Германии пассажир без билета жестоко избил контролера в одном из поездов Deutsche Bahn, в результате чего он умер – это называют первым таким случаем в истории компании.

Также зимой по меньшей мере 21 человек погиб в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова.