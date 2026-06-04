В ЕС обещают продлить временную защиту для украинцев после марта 2027 года

По результатам дискуссии в рамках заседания Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге 4 июня большинство участников склонились к идее о необходимости продления действия временной защиты для украинцев в Евросоюзе после марта 2027 года.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.



По результатам заседания Совета ЕС 4 июня, министры внутренних дел ЕС пришли к выводу о целесообразности продления временной защиты для украинцев.



"Ровно год назад мы продлили временную защиту до марта 2027 года. Конечно, мы обсудили это сегодня. И мнение было… в том, что мы должны продлить временную защиту", – заявил Бруннер.



Он уточнил, что теперь Еврокомиссия собирается обсудить этот вопрос с украинской стороной: "для нас важно услышать мнение украинцев, чего они тоже хотят".



Так же важно, по его словам, учесть и мнение государств ЕС, приютивших больше всего украинских граждан.



"Продление временной защиты является ключевым, но есть разные подходы. Один из них заключается в том, чтобы мы исключили мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, тех, кто имеет призывной возраст. И это также то, что украинцы хотят, чтобы мы сделали", – рассказал еврокомиссар.



Магнус Бруннер сообщил, что в течение следующих недель Еврокомиссия выйдет с соответствующим законодательным предложением по продлению действия временной защиты для украинцев.



Как сообщала "Европейская правда", Польша соглашается на исключение из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и лиц, которые незаконно покинули Украину.



Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт также выразил поддержку отмене автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.



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