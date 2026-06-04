У ЄС обіцяють продовжити тимчасовий захист для українців після березня 2027

За результатами дискусії в рамках засідання Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня більшість учасників схилилася до ідеї щодо необхідності продовження дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі після березня 2027 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

За результатами засідання Ради ЄС 4 червня, міністри внутрішніх справ ЄС дійшли до висновку про доцільність продовження тимчасового захисту для українців.

"Рівно рік тому ми продовжили тимчасовий захист до березня 2027 року. Звичайно, ми обговорили це сьогодні. І думка була… в тому, що ми повинні продовжити тимчасовий захист", – заявив Бруннер.

Він уточнив, що тепер Єврокомісія збирається обговорити це питання з українською стороною: "для нас важливо почути думку українців, чого вони також хочуть".

Так само важливо, з його слів, врахувати й думку держав ЄС, які прихистили найбільше українських громадян.

"Продовження тимчасового захисту є ключовим, але є різні підходи. Один з них полягає в тому, щоб ми виключили чоловіків віком від 23 до 60 років, тих, хто має призовний вік. І це також те, що українці хочуть, щоб ми зробили", – розповів єврокомісар.

Магнус Бруннер повідомив, що протягом наступних тижнів Єврокомісія вийде з відповідною законодавчою пропозицією щодо подовження дії тимчасового захисту для українців.

Як повідомляла "Європейська правда", Польща погоджується на виключення з програми тимчасового захисту ЄС українців призовного віку та осіб, які незаконно покинули Україну.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт також висловив підтримку скасуванню автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку.

Детальніше читайте у статті - Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків.