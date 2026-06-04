Польша поддерживает исключение из временной защиты украинцев, выехавших нелегально

Польша соглашается на исключение из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и лиц, незаконно покинувших Украину.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как отмечается, Европейская комиссия усиливает давление на страны-члены по внесению изменений в законодательство о временной защите. Изменения в законодательстве в значительной степени будут касаться граждан Украины, которые ищут защиты в странах ЕС.

Одним из рассматриваемых вариантов является исключение из-под защиты ЕС украинских мужчин призывного возраста и лиц, незаконно покинувших Украину. Перед заседанием министров внутренних дел стран ЕС в четверг заместитель главы ведомства Мачей Душчик объявил, что Польша поддержит эту инициативу.

"Мы соглашаемся на такое решение", – заявил он.

Положения, которые периодически продлеваются, теряют силу в марте 2027 года. Органы ЕС выразили намерение продлить их еще на год с определенными ограничениями, например, в отношении украинцев призывного возраста или тех, кто происходит из регионов, наименее подверженных военным действиям.

Однако Украина была исключена из списка безопасных стран и признана государством, которое в целом подвергается атакам врага. Заместитель главы МВД подчеркнул, что Польша все равно не согласилась бы на такое решение, потому что "в совершенстве осознает, что происходит в Украине".

"Иногда польские граждане, проживающие у границы, слышат взрывы российских ракет, атакующих гражданские объекты очень близко к границе. Поэтому для нас географическое ограничение неприемлемо", – сказал он.

Польские СМИ ранее сообщали о готовности их страны поддержать идею исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты ЕС.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт также выразил поддержку отмене автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.

Подробнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила убежища украинцев и что ждет мужчин.