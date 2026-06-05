Палата представителей США одобрила законопроект о новой помощи Украине

Палата представителей США 4 июня проголосовала за законопроект "The Ukraine Support Act", предусматривающий новую военную помощь Украине и санкции против России.

Об этом сообщает The Hill, как передает "Европейская правда".

Примечательно, что законопроект поддержали 18 конгрессменов из Республиканской партии и один независимый член Палаты Кевин Кили. Ильхан Омар была единственной демократкой, проголосовавшей против этого законопроекта.

Окончательный результат голосования составил 226 голосов "за" и 95 "против".

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Вопрос в том, как?" – сказал инициатор законопроекта Грегори Микс в Палате представителей.

Он призвал Конгресс поддержать "храбрых украинцев, которые борются за свое будущее, предоставить им оружие, необходимое для самообороны, наложить на Кремль санкции за этот аморальный конфликт и привлечь Россию к ответственности за военные преступления".

Для того, чтобы проект стал законом, необходимо, чтобы за него проголосовал контролируемый Республиканской партией Сенат.

Однако маловероятно, что законопроект будет рассмотрен в Сенате, где лидер республиканского большинства Джон Тьюн редко отступает от линии президента Дональда Трампа.

В качестве примера того, насколько сильно ослабла поддержка республиканцев Украины, издание отмечает, что количество членов Республиканской партии, проголосовавших в среду, намного меньше, чем 101 республиканец, проголосовавший за дополнительную помощь Украине в апреле 2024 года.

В Палате представителей республиканцы, выступающие против этой меры, указали на устаревший текст законодательства и раскритиковали его как "партийный законопроект", призванный сделать Украину клином для раскола партии.

Документ удалось вынести на голосование с помощью специальной процедуры в обход комитетов (discharge petition). В среду шесть республиканцев, независимый Кили и демократы обеспечили голоса для этого.

The Ukraine Support Act предусматривает предоставление Украине военных кредитов на сумму 8 миллиардов долларов, продление действия Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) до 2027 года и введение дополнительных санкций против России.

Также стоит отметить, что госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новости о выделении Украине 400 миллионов долларов военной помощи, которые уже были одобрены Конгрессом.

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.