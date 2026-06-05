Трамп заявил о готовности встретиться с верховным лидером Ирана, но есть условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если будет достигнута договоренность о прекращении войны.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

При этом Трамп отметил, что не хочет встречаться с иранским верховным лидером.

"Я не хочу встречаться. Но если бы я все-таки встретился, для меня было бы честью встретиться с ним. Я бы хотел посмотреть, удастся ли нам заключить соглашение, но если мы заключим соглашение, то вполне возможно, что я встречусь с ним. Я был бы не против", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

На вопрос, могла ли бы такая встреча состояться в Соединенных Штатах, Трамп ответил: "Я не слышал об этом особенно много. Я не предлагал этого, но некоторые люди предлагали".

Трамп заявил, что будет вести себя с уважением на любой встрече с верховным лидером.

"Я бы сказал, что я не самый его любимый человек, но, с другой стороны, он, вероятно, профессионал", – сказал Трамп, добавив, что "в некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация".

1 июня иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля против Ливана.

Накануне президент США опроверг сообщения о приостановке переговоров, заявив, что они продолжаются "непрерывно".

А в среду утром стало известно, что США и Иран обменялись самыми масштабными ударами с момента вступления в силу перемирия в апреле.