Иранские СМИ: Тегеран останавливает переговоры с США из-за действий Израиля против Ливана

Иран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля против Ливана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, цитируя иранское агентство Tasnim.

Агентство информирует, что Иран потребовал немедленного прекращения боевых действий Израиля против Ливана и выход израильских сил с территории Ливана.

"Учитывая продолжение атак израильского режима в Ливане, и учитывая то, что вопрос Ливана был одной из предпосылок для перемирия – которое сейчас нарушается на всех фронтах, в том числе в Ливане, – иранская переговорная команда приостанавливает переговоры и обмен сообщениями через посредников", – говорится в сообщении.

Параллельно глава МИД Ирана Аббас Аракчи опубликовал в своем X заявление, что перемирие между Ираном и США предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

"Его нарушение на одном фронте является нарушением перемирия на всех фронтах. США и Израиль ответственны за последствия любого нарушения", – добавил он.

For immediate attention:



The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.



Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.



The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. – Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Ранее в понедельник премьер Израиля отдал распоряжение об ударах по южному пригороду Бейрута, который считается местом сосредоточения сил группировки "Хезболла". Неназванный израильский чиновник сообщил CNN, что эти шаги были скоординированы с США.

На выходных США и Иран обменялись новыми ударами.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.

Впоследствии появились сообщения, что Трамп выдвинул несколько предложений по изменениям в меморандум, который его переговорщики согласовали с Ираном.