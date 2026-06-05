Трамп поблагодарил Литву за намерение помочь в разминировании Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп направил письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе с благодарностью за намерение Вильнюса принять участие в военной операции в Ормузском проливе под руководством США.

Об этом сообщило LRT, пишет "Европейская правда".

В своем письме лидер США благодарит Литву за выраженную готовность внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, в том числе с привлечением военных.

Трамп написал, что предложение Вильнюса предоставить войска для этой инициативы "много для него значит".

В письме также отмечается, что Литва всегда была надежным другом и партнером Соединенных Штатов, а ее готовность обеспечить доступ и постоянное размещение американских войск на своей территории "подтверждает неразрывную связь между двумя народами".

Президент США подчеркнул, что надеется на успешную встречу с литовским коллегой.

11 мая Совет национальной обороны объявил, что Литва может принять участие в международных операциях в Ормузском проливе с целью восстановления судоходства. Сообщалось, что Вооруженные силы страны готовы предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для миссии в проливе. Речь идет о 40 специалистах – как военнослужащих, так и гражданских лиц из системы национальной обороны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовские солдаты смогут присоединиться к миссии по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе только после того, как США и Иран достигнут мирного соглашения.

Между тем Великобритания и Франция окончательно согласовали планы по руководству многонациональной разминировочной миссией в Ормузском проливе.