Литва рассматривает участие в разминировании Ормузского пролива

Вооруженные силы Литвы могут предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для участия в международных операциях в Ормузском проливе.

Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Литвы и Министерства национальной обороны, которое получил LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в понедельник, 11 мая, Совет национальной обороны объявил, что Литва может принять участие в международных операциях в Ормузском проливе с целью восстановления судоходства. Сейм еще должен проголосовать за это решение.

Сообщается, что Литва может отправить 40 специалистов – как военнослужащих, так и гражданских лиц из системы национальной обороны.

Вооруженные силы Литвы сейчас оценивают конкретные варианты участия.

"Окончательный пакет поддержки еще согласовывается с союзниками, но вклад Литвы может варьироваться от назначения штабных офицеров в международные оперативные структуры до использования минноочистительных возможностей ВМС Литвы в операциях по обеспечению морской безопасности", – говорится в заявлении Министерства национальной обороны.

Писали, что Великобритания в рамках миссии развернет один из своих военных кораблей HMS Dragon.

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес полностью исключил участие Испании в любой "силовой" операции в Ормузском проливе, направленной на восстановление судоходства.