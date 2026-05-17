Науседа: Литва примет участие в миссии в Ормузском проливе только после достижения мира

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовские солдаты смогут присоединиться к миссии по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе только после того, как США и Иран достигнут мирного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистам в воскресенье, передает LRT.

На этой неделе Совет национальной обороны Литвы согласился направить около 40 солдат и гражданских лиц для помощи в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. За это решение должен проголосовать литовский Сейм.

Науседа подчеркнул, что участие Литвы в миссии возможно только после завершения боевых действий в регионе.

"Я не думаю, что наши солдаты должны участвовать в условиях конфликта, это не та идея. Идея заключается в том, чтобы безопасное судоходство было обеспечено после достижения соглашения между Ираном и США", – сказал литовский президент.

Он также заявил, что Литва сможет участвовать в обеих инициативах по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе – как в той, которая организована Соединенными Штатами, так и в той, которую возглавляют Великобритания и Франция.

Сообщалось, что Вооруженные силы Литвы могут предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для участия в международных операциях в Ормузском проливе.

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулонис заявил, что приоритетом Вильнюса является участие в миссии в Ормузском проливе, которую готовят Соединенные Штаты.