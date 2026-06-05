Трамп подякував Литві за наміри допомогти з розмінуванням Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп надіслав листа своєму литовському колезі Гітанасу Науседі з подякою за наміри Вільнюса взяти участь у військовій операції в Ормузькій протоці під американським керівництвом.

Про це повідомило LRT, пише "Європейська правда".

У своєму листі лідер США дякує Литві за висловлену готовність зробити свій внесок у забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, в тому числі із залученням військових.

Трамп написав, що пропозиція Вільнюса надати війська для цієї ініціативи "багато для нього означає". У листі також зазначається, що Литва завжди була надійним другом і партнером Сполучених Штатів, а її готовність забезпечити доступ і постійне розміщення американських військ на своїй території "підтверджує нерозривний зв'язок між двома народами".

Президент США наголосив, що сподівається на вдалу зустріч із литовським колегою.

11 травня Рада національної оборони оголосила, що Литва може взяти участь у міжнародних операціях в Ормузькій протоці з метою відновлення судноплавства. Повідомляли, що Збройні сили країни готові надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для місії в протоці. Йдеться про 40 фахівців – як військовослужбовців, так і цивільних осіб із системи національної оборони.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовські солдати зможуть долучитися до місії із забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці лише після того, як США та Іран досягнуть мирної угоди.

Тим часом Велика Британія та Франція остаточно узгодили плани щодо керівництва багатонаціональною розмінувальною місією в Ормузькій протоці.