Сибига прокомментировал претензии Польши из-за подразделения имени "Героев УПА"

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал скандал с Польшей, которая возмутилась из-за решения президента Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Об этом глава украинского МИД написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Министр указал, что украинские военные сами выбрали название для подразделения, а также подчеркнул, что "наши защитники заслуживают безусловного уважения".

"Сегодня именно они, ценой своего здоровья и часто жизни, держат линию фронта и защиты всей Европы от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что у наших военных даже близко не было ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий", – отметил он.

Сибига напомнил, что Украина так же, как и Польша, "очень тяжело боролась за свою независимость".

"Мы благодарны Польше за ее лидерскую роль в поддержке Украины в это страшное время войны. Стремимся обсуждать все вопросы, в том числе и самые сложные, в духе взаимопонимания и открытости. Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств", – добавил глава МИД Украины.

Он также напомнил о "конструктивном диалоге" между странами, который удалось выстроить за последнее время.

"Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами – украинцами, поляками, другими европейцами – снова нависает угроза со стороны нашего извечного врага, России", – подчеркнул Сибига.

Он призвал снизить градус эмоций, оставить общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сфокусироваться вместе на "противодействии общему врагу, укреплении нашей европейской безопасности, защите свободного будущего наших народов".

Напомним, глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен просить прощения у Кароля Навроцкого из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

Сообщалось, что Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить подразделению ССО наименование "Героев УПА".