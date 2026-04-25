Украина готова к встрече с переговорщиками из РФ на территории Азербайджана

Президент Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате на территории Азербайджана.

Об этом глава государства сказал после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, его заявление транслировала пресс-служба ОПУ, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, во время встречи с Алиевым речь шла также о мирных усилиях по завершению войны в Украине.

"Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам", – сказал глава государства.

Он добавил, что переговоры в таком формате уже состоялись в Турции и Швейцарии.

"Мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", – добавил Зеленский.

Как известно, после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля дипломатический процесс с целью завершения российско-украинской войны затормозился.

Недавно Зеленский признал, что война в Иране отвлекла внимание от агрессии России против его страны, и существует большой риск того, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не смогут возобновиться до окончания конфликта в Иране.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.