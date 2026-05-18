Каллас: Россия – не в самой сильной позиции, заставить ее завершить войну может Китай

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас считает, что Россия сейчас находится в недостаточно сильной позиции на войне с Украиной, поэтому ее надо подтолкнуть за стол переговоров, и сделать это может, в частности, Китай.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, главный дипломат ЕС заявила в понедельник, 18 мая, перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам по вопросам развития.

Каллас считает, что Россия сегодня находится в слабых переговорных позициях по завершению войны в Украине.

"Что касается Украины, мы видим, что мирные переговоры зашли в тупик", – подчеркнула Каллас.

Она констатировала, что в переговорном процессе по установлению мира в Украине пока "ничего не происходит".

"В то же время мы видим, что Россия находится не в самой сильной позиции, и нам нужно приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров", – заявила главный дипломат ЕС.

Отвечая на вопрос о возможной роли Китая в мирных переговорах, Кая Каллас отметила, что "Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить их остановить эту войну".

Как сообщала "Европейская правда", накануне глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что сейчас Россия слабеет, и поэтому сейчас время не для переговоров с ней, а для давления.

Президент Литвы Гитанас Науседа также считает, что нет смысла вступать в диалог с Россией, пока она не продемонстрирует готовность прекратить полномасштабную войну в Украине.

Напомним, во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен поставить Москве.