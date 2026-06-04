Зеленский в письме Путину призвал привлечь Европу и США к переговорам

Президент Владимир Зеленский направил письмо главе Кремля Владимиру Путину, в котором заявил, что к переговорам между Украиной и Россией необходимо привлечь Европу и США, а также что США могут осуществлять мониторинг прекращения огня.

Об этом говорится в письме, пишет "Европейская правда".

В своем письме Зеленский предложил Путину встретиться.

"Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу", – отметил он.

По его словам, к начатому между ним и Путиным "двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники".

"Поскольку война продолжается в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами", – отметил украинский президент.

По его словам, участие Европы и США необходимо. В частности, он подчеркнул, что США могут обеспечить мониторинг прекращения огня по линии остановки.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.

В конце апреля Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате и на территории Азербайджана.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что Россия сейчас находится в недостаточно сильной позиции в войне с Украиной, поэтому ее нужно подтолкнуть за стол переговоров, и сделать это может, в частности, Китай.