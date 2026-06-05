В Финляндии завершили расследование повреждения подводных кабелей судном Fitburg
В Финляндии завершили досудебное расследование по инциденту с повреждением телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в конце 2025 года, в котором подозревают судно Fitburg.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Национальная уголовная полиция Финляндии завершила досудебное расследование в отношении повреждения телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в последний день 2025 года, в связи с чем задерживалось грузовое судно Fitburg.
В настоящее время в статусе подозреваемых остаются четыре человека, в отношении троих действует запрет на поездки.
Отмечается, что расследование вели в тесном сотрудничестве с эстонскими коллегами. Далее дело передают в прокуратуру.
Напомним, в среду, 31 декабря финские службы задержали грузовое судно Fitburg, которое направлялось из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки в Эстонию.
Впоследствии на его борту нашли подсанкционные товары.
Через две недели судно отпустили, но некоторым членам экипажа запретили покидать Финляндию.