В Финляндии завершили расследование повреждения подводных кабелей судном Fitburg

В Финляндии завершили досудебное расследование по инциденту с повреждением телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в конце 2025 года, в котором подозревают судно Fitburg.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Национальная уголовная полиция Финляндии завершила досудебное расследование в отношении повреждения телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в последний день 2025 года, в связи с чем задерживалось грузовое судно Fitburg.

В настоящее время в статусе подозреваемых остаются четыре человека, в отношении троих действует запрет на поездки.

Отмечается, что расследование вели в тесном сотрудничестве с эстонскими коллегами. Далее дело передают в прокуратуру.

Напомним, в среду, 31 декабря финские службы задержали грузовое судно Fitburg, которое направлялось из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки в Эстонию.

Впоследствии на его борту нашли подсанкционные товары.

Через две недели судно отпустили, но некоторым членам экипажа запретили покидать Финляндию.