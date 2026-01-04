Пограничники Финляндии показали, как брали на абордаж судно, плывшее из России

Пограничная служба Финляндии показала, как взяла на абордаж и захватила грузовое судно Fitburg, которое подозревается в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, принадлежащего оператору Elisa.

Об этом пограничники страны сообщили в Facebook, пишет "Европейская правда".

Финские пограничники заявили, что приняли меры для остановки судна Fitburg в новогоднюю ночь и сопроводили его в безопасную гавань.

"Финская пограничная служба продолжает поддерживать подводное расследование полиции, предоставляя специализированные знания и оборудование. Финская пограничная служба отвечает за мониторинг морской зоны и обеспечение безопасности критической подводной инфраструктуры в сотрудничестве с другими органами власти", – отметили пограничники.

В операции участвовали спецназовцы, два вертолета пограничной службы и вертолет NH-90 Вооруженных сил страны

Операции обеспечивали суда пограничной службы Turva и Uisko, а также береговой катер.

На видео видно, как спецназовцы спускаются с вертолета на борт Fitburg и передвигаются непосредственно на нем.

Напомним, в среду, 31 декабря, полиция задержала грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки до Эстонии.

Финская таможня сообщила, что на борту грузового судна Fitburg были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.

В пятницу, 2 января, финская полиция заявила, что достигла прогресса в уголовном расследовании повреждения подводного телекоммуникационного кабеля, однако его не начали тогда ремонтировать из-за погодных условий.