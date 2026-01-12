В Финляндии освободили связанное с РФ судно, задержанное по делу о повреждении кабеля

Финская полиция сняла арест с судна, которое было задержано по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего от Хельсинки до Эстонии через Финский залив.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление финской полиции от 12 января, информирует "Европейская правда".

31 декабря Финляндия задержала грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, и арестовала одного члена экипажа в рамках расследования.

Судно покинет территориальные воды Финляндии в понедельник, говорится в заявлении полиции.

"Финская и эстонская полиция завершили свою работу на борту судна, поэтому задержание может быть отменено", – заявил в заявлении руководитель расследования Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи.

Он добавил, что некоторым членам экипажа судна запрещено выезжать из страны.

В то же время в полиции заверили, что расследование дела продолжается.

Финская таможня также сообщала, что на борту грузового судна Fitburg были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.

Напомним, 5 января обнаружили повреждение оптического кабеля в Балтийском море вблизи латвийского города Лиепая.