Полиция квалифицировала нападение на синагогу в Манчестере как теракт

Нападение на синагогу в британском городе Манчестере, в результате которого погибли два человека, расследуется как теракт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил главный констебль полиции Большого Манчестера Стивен Уотсон на брифинге в четверг.

Уотсон сказал, что инцидент возле синагоги "официально признан террористическим", и в его рамках уже задержаны два человека. Он также подтвердил гибель двух человек во время нападения.

Также, по словам руководителя полиции, в больницах остаются четверо пострадавших "с различными серьезными травмами".

"После оперативного реагирования вооруженные офицеры полиции Большого Манчестера перехватили преступника, и он был застрелен офицерами в течение семи минут после первого вызова", – добавил он.

Как сообщалось, в 9:31 по местному времени в четверг полиция в Манчестере получила сообщение об автомобиле, наехавшем на людей, и мужчине, раненом ножом, возле синагоги, расположенной в северной части города.

Инцидент произошел в день Йом Кипур – самый священный день в еврейском религиозном календаре.

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас назвала нападение на синагогу "абсолютно ужасным" и подчеркнула, что "ненависть, антисемитизм и насилие не имеют места в нашем обществе".