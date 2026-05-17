В Лондоне – десятки задержанных после двойного протеста

Лондонская полиция задержала 43 человека во время ультраправого марша "Unite the Kingdom" и пропалестинского митинга, которые прошли одновременно в субботу, 16 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Полиция заявила, что 20 арестованных присутствовали на марше "Unite the Kingdom". Девятерых из них задержали за предполагаемые преступления на почве ненависти.

Еще 12 человек арестовали на пропалестинском митинге по той же причине. Остальные 11 арестов, как сообщается, не связаны ни с одной из этих групп.

Среди арестованных участников митинга "Unite the Kingdom" было несколько случаев якобы ненавистнических оскорблений в адрес офицеров. Одному полицейскому, принадлежащему к этническому меньшинству, якобы сказали "убирайся домой".

Один мужчина был арестован за нанесение телесных повреждений. Отмечается, что он сел в автобус, который должен был отвезти домой пропалестинских протестующих, и якобы ударил кого-то кулаком в лицо после того, как ему сказали уйти.

Среди других задержанных – трое человек, которые держали плакаты с надписями "К черту ислам" и "Христос – царь, к черту ислам".

Сообщается, что на пятерых офицеров полиции были совершены нападения, но ни один из них не нуждался в госпитализации.

Напомним, в субботу в Лондоне на фоне значительного присутствия полиции тысячи людей собрались на марш, организованный ультраправым активистом Томми Роббинсоном, и на контрдемонстрацию, которая слилась с пропалестинским протестом.

Перед этим Великобритания отказала во въезде Петру Быстроню, депутату Европарламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", а также не впустила Доминика Тарчинского, евродепутата от польской консервативной партии "Право и справедливость", которые должны были принять участие в митинге ультраправых в Лондоне.