Пашинян заявил о победе своей партии на выборах в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции вечером 7 июня, передает армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Пашинян заявил, что "Гражданский договор" получил голоса "большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большего количества граждан по сравнению с 2021 годом".

"Это историческая победа, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения, и, конечно, у нас будет длительный и институциональный мир", – заявил он.

На вопрос журналиста, не является ли его заявление проблематичным, поскольку результаты со всех избирательных участков еще не подведены, Пашинян ответил, что у его партии "есть представители на всех избирательных участках", а также, что партия проводит "собственные подсчеты".

Выборы проходят на фоне усиления давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

После саммита ЕАЭС Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных устремлений. Также Россия отзвала своего посла в Армении для консультаций. Кроме того, начались меры экономического давления.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных спецслужб и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

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