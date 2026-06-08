Госсуд Эстонии признал не противоречащим конституции закон об ограничении пророссийских церквей

Пленум Государственного суда Эстонии большинством голосов принял решение, согласно которому новая редакция закона, предусматривающая ограничения в отношении церквей, поддерживающих агрессию России, не противоречит Конституции Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Государственный суд отметил в своем решении, что принятые поправки можно толковать так, что они не влекут за собой произвольное прекращение деятельности религиозных объединений и, тем самым, не нарушают свободу вероисповедания и объединений.

Президент Эстонии Алар Карис отказался утверждать закон и попросил Государственный суд признать его неконституционным.

6 из 17 судей, включая председателя Государственного суда Виллу Кюве, высказали особое мнение, согласно которому оспариваемый закон не соответствует принципу правовой ясности, имеющему важное значение для обеспечения основных прав.

"Государственный суд признал, что президент в своем ходатайстве обоснованно обратил внимание на проблемы, связанные с ясностью и понятностью закона, однако указал на то, что любая неясность и необходимость толкования не всегда приводят к неконституционности закона.

В данном случае, по мнению большинства членов Госсуда, было возможно дать закону узкое толкование, так что указанные главой государства риски можно устранить при применении закона", – пояснил председатель Государственного суда Виллу Киве.

Госсуд отметил, что в случае оспариваемого закона, с одной стороны, на карту поставлено серьезное ущемление свободы вероисповедания и свободы объединений, поскольку это может привести к принудительному прекращению деятельности религиозного объединения, что затронет всех людей, входящих в него.

С другой стороны, на другой чаше весов находятся безопасность государства и конституционный строй, которые, как правило, являются более весомым благом.

Госсуд указал, что согласно преамбуле Конституции, первоочередной задачей государства является защита внутреннего и внешнего мира. Таким образом, государство обязано принимать меры, в частности для пресечения враждебной деятельности с целью оказания влияния.

По мнению Госсуда, оспариваемый закон не позволяет произвольно прекращать деятельность религиозных объединений в принудительном порядке, и его можно толковать и применять в соответствии с Конституцией.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, поддерживающими агрессию России, выдвинуло еще в октябре 2024 года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

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