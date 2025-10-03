Президенту Естонії знову не сподобався закон про обмеження проросійських церков

Естонський президент Алар Каріс попросив Державний суд визнати неконституційним закон, який передбачає обмеження церков, що підтримують агресію Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За оцінкою президента Естонії, ухвалений закон суперечить трьом статтям конституції і непропорційно обмежує свободу об'єднань і віросповідання.

Каріс вважає, що передбачені ухваленим законом обмеження є надмірно широкими, а чинне законодавство і так має інструменти для покарання тих, хто виправдовує неправомірну агресію.

"Якщо діяльність релігійних об'єднань можна було б обмежувати подібним чином, як це робить нинішній закон, то довелося б зробити висновок, що аналогічна заборона може бути встановлена і для інших об'єднань, включаючи політичні партії. Такий підхід несумісний з Конституцією", – сказав він.

Каріс до цього два рази поспіль – у квітні та липні – відмовлявся затверджувати зміни до закону про релігійні свободи, в яких передбачена можливість накласти обмеження на церкви, що виправдовують російську агресію.

Ініціативу обмежити діяльність церков, повʼязаних з особами чи організаціями, які підтримують агресію Росії, висунуло ще в жовтні 2024 року Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Тоді відомство вказувало, що законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.

Читайте детальніше у статті: Тероризм у рясах: чи піде Естонія на повну заборону РПЦ.