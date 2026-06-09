Премьер Дании подчеркнула необходимость углубления сотрудничества в сфере обороны с Украиной

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что инвестиции в оборону и сдерживание должны осуществляться в сотрудничестве с Украиной.

Об этом она сказала во время саммита стран Северной Европы и Балтии в Таллинне во вторник, 9 июня, пишет "Европейская правда".

Фредериксен заявила, что углубление оборонного сотрудничества в скандинавском и балтийском регионах имеет решающее значение для безопасности Европы.

"Украина с невероятной силой защищает свою страну и нашу свободную, открытую и демократическую Европу. Агрессия России влияет на безопасность во всей Европе. Гибридные действия, угрозы и постоянные попытки посеять раздор. Нам чрезвычайно важно укрепить наш оборонный потенциал и устойчивость. И чтобы мы в Северных и Балтийских регионах продемонстрировали силу и единство", – сказала она.

Фредериксен считает, что Европа должна более тесно интегрировать украинскую оборонную промышленность в свою.

"Мы должны еще теснее интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую. Украина постоянно разрабатывает новые технологии и возможности, на которые мы должны равняться", – подчеркнула она.

Недавно Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия готовится к новой волне агрессии против европейских стран.

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