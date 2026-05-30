Фредериксен уверена, что Европу ждет новая волна российской агрессии

Исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия готовится к новой волне агрессии против европейских стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

На вопрос журналиста о том, способна ли Россия распространить свою войну против Украины на другие государства, Фредериксен ответила, что не может исключать такого сценария развития событий.

"К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предсказать, как именно и где именно ситуация обострится. Я также не могу предсказать, с чем нам придется иметь дело. Но в том, что нас ждет новая волна агрессии со стороны России, я уверена", – ответила чиновница.

Она отметила, что ее взгляды на российскую угрозу схожи со взглядами Польши, которые обусловлены историческим опытом этой страны в борьбе с российской угрозой.

"Я считаю, что война в Украине, которую развязала Россия, касается не только Украины… Вывод может быть только один. И он также не меняется с начала этой войны: нужно поддерживать Украину всеми силами и любой ценой", – добавила Фредериксен.

На вопрос о том, как именно Россия может распространить свою агрессию на европейские страны, глава правительства Дании предположила, что речь пойдет о гибридных угрозах.

"Возможно, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-то новая форма гибридной войны? Она продолжается повсюду, россияне постоянно нарушают границы. То, что их сдерживает, – это потери, которые они несут в Украине. Они застряли, война поглощает большую часть их военных ресурсов. В том числе человеческих", – пояснила она.

По мнению Фредериксен, Европа сейчас гораздо лучше подготовлена к российским угрозам, чем несколько лет назад.

Как сообщалось, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное вторжение на территорию какого-либо государства НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.