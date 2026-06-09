В Германии значительно выросла доля новоприбывших украинских мужчин

За последние почти 14 месяцев количество украинских мужчин призывного возраста, прибывших в Германию, значительно выросло.

Об этом говорится в публикации издания Die Welt, пишет "Европейская правда".

Как сообщило Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев RND, по состоянию на 30 мая в Германии находились 1 348 258 человек, прибывших в связи с войной в Украине, среди них – 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

По состоянию на 8 марта 2025 года прибывших в связи с войной было 1 253 569, среди которых 297 660 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

Это означает, что среди почти 100 тысяч человек из Украины, прибывших за этот период, почти 60% составляли мужчины в возрасте от 18 до 63 лет.

Это резко контрастирует с притоком беженцев в начале полномасштабной войны России против Украины, когда в структуре вновь прибывших украинцев преобладали женщины с детьми.

Министр внутренних дел Александр Добриндт на прошлой неделе на неформальной встрече с коллегами из ЕС потребовал, чтобы украинцы, способные защищать государство от агрессии РФ, больше не получали временную защиту.

В таких условиях украинским мужчинам пришлось бы подавать заявление на убежище, и тогда, вероятно, у них было бы значительно меньше шансов получить разрешение остаться в Германии.

Сообщается, что Добриндт имеет поддержку этой идеи среди большинства министров внутренних дел стран ЕС.

Подробнее читайте в статье: Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила предоставления убежища украинцам и что ждет мужчин.