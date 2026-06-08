В немецком городе произошло масштабное обесточивание, подозревают левых экстремистов

В городе Ройтлинген на западе Германии около 30 тысяч человек остались без электроснабжения; неофициально говорят, что причиной может быть диверсия со стороны леворадикальных групп.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Утром в понедельник несколько районов города Ройтлинген, что под Штутгартом на западе Германии, остались без электроснабжения из-за пожара на электроподстанции около 1:40 ночи. Пожар потушили до 5 утра.

Оператор сети Netz BW сообщил, что всего было три источника возгорания, поврежден также забор.

Части потребителей снабжение быстро восстановили. На начало дня без света были примерно 7600 домохозяйств, где проживают около 30 тысяч человек, а также местный завод Bosch. Некоторые больницы до 6 утра вынуждены были работать на генераторах.

В мэрии сообщили, что восстановление снабжения домов, где света до сих пор нет, займет длительное время и точные прогнозы невозможны. В районах, которые до сих пор обесточены, не работают также светофоры и начались проблемы с мобильной связью.

По словам источников в кругах безопасности, подозревают умышленный характер пожара и предполагают, что к этому причастны левоэкстремистские группы – как и в предыдущих подобных инцидентах. В то же время признаков того, что это диверсия с иностранным следом, пока не видят.

Публично в полиции объявили, что рассматривают версию и о технической неисправности, и об умышленном поджоге.

Напомним, этой зимой в Берлине десятки тысяч потребителей остались без света из-за поджога кабелей, некоторым из них восстанавливали поставки почти неделю. Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.