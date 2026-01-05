В Берлине вернули свет в треть домов, обесточенных с субботы из-за поджога кабелей

В Берлине восстановили электроснабжение примерно трети домов из 45 тысяч, которые утром в субботу остались без света из-за пожара на электрических кабелях, который считают поджогом.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

По состоянию на понедельник электроснабжение восстановили примерно 14 тысячам из 45 тысяч потребителей, которые остались без света утром 3 января из-за пожара на "кабельном мосту", который считают поджогом. В некоторых домах это привело также к исчезновению отопления, что совпало с периодом холодной зимней погоды.

Оператор Stromnetz Berlin предупредил, что окончательное восстановление снабжения всем пострадавшим может занять время до 8 января.

В связи с ситуацией часть школ и детских садов района не открылись в первый официальный учебный день после рождественских каникул. Медучреждения первое время работали на генераторах и были подключены в приоритетном порядке. Некоторые учреждения по уходу в районе до сих пор без света.

От отключения пострадали около 2200 магазинов и других бизнес-потребителей, из них поставки восстановили примерно 500.

Пожарно-спасательная служба и волонтерские организации развернули в районе пункты обогрева для тех, кому нужна помощь.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe. На данный момент следователи склоняются к тому, что опубликованное заявление – настоящее.