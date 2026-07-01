Сильные грозы нанесли ущерб в ряде районов Румынии, в столице затопило улицы и метро

Сильные грозы, прошедшие в ряде районов Румынии вечером во вторник, привели к локальным отключениям электроэнергии, подтоплениям и другому ущербу – в том числе в столице Бухаресте; один человек погиб.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Вечерняя непогода 30 июня привела к ощутимым последствиям в 20 жудецах Румынии – службы чрезвычайных ситуаций получили массовые вызовы о поваленных ветром деревьях и конструкциях, сорванных крышах, поврежденных автомобилях, отключениях электроэнергии.

Последствия непогоды в Бухаресте. Колаж Digi24

В жудеце Илфов, в который входит и столица Бухарест, погиб человек в результате падения дерева на автомобиль.

Наибольший ущерб непогода нанесла в Бухаресте, там службы чрезвычайных ситуаций получили около 2000 вызовов.

В секторе 1 столицы на одной из затопленных улиц автомобили оказались в водной ловушке. Также были подтоплены несколько станций метро.

Мэр Бухареста Чиприан Чуку назвал ситуацию беспрецедентной. Он отметил, что сильная непогода может создать проблемы в любом крупном городе, особенно если за короткое время выпадает очень много осадков.

В последние дни Румыния страдала от экстремальной жары, в отдельных районах столбик термометра приближался к 40 градусам.

Из-за жары ограничивали движение и на пунктах пропуска на границе Украины с Румынией.