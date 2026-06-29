В пунктах пропуска на границе с Румынией ограничат движение из-за жары

В пунктах пропуска на украинско-румынской границе "Красноильск – Викову-де-Сус" и "Порубне – Сирет" будут действовать временные ограничения движения грузового транспорта.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, информирует "Европейская правда".

Согласно информации, ограничения будут действовать из-за жаркой погоды.

"По информации, полученной от румынской стороны, в связи со сложными погодными условиями в пунктах пропуска "Красноильск – Викову-де-Сус" и "Порубне – Сирет" будут действовать временные ограничения", – говорится в сообщении.

По меньшей мере 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины, а также их дальнейшее перемещение по территории Румынии.

Ограничения касается всех грузовых транспортных средств, в том числе пустых, и могут корректироваться в зависимости от температурного режима.

Почти по всей территории Румынии на понедельник, 29 июня, объявили "красный" уровень предупреждения из-за экстремальной жары.

В Германии температуры били рекорды три дня подряд. Из-за жары начало разрушаться покрытие автобана, соединяющего восток и запад страны, а в Лейпциге пришлось остановить трамвайное движение.

В воскресенье в Чехии зарегистрировали второй температурный рекорд за два дня – 41,1°C. В Польше 40,5°C на западе страны стали самой высокой температурой за время наблюдений.