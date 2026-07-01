Зеленский поделился ожиданиями от председательства Ирландии в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ирландию с началом председательства в Совете ЕС, а также рассказал о своих ожиданиях на этот полугодовой период.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своих соцсетях.

В частности, Зеленский выразил надежду, что Украина в этом полугодии не потеряет "ни одного месяца" в контексте вступления в ЕС.

"Сейчас, в июле, есть высокие шансы открыть остальные пять переговорных кластеров. Никаких существенных препятствий для этого нет", – отметил он.

Президент также надеется, что "справедливое давление на Россию будет усиливаться".

"Сейчас наступил такой момент, когда благодаря нашим далекобойным санкциям и санкциям средней дальности Россия стала особенно уязвимой. Эти успехи следует поддержать новыми решительными шагами Европы и других наших партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы Евросоюз был "максимально результативным" во всех программах, укрепляющих Европу, в частности в области оборонного сотрудничества с Украиной.

"Украина готова к активной работе, ведь наша совместная сила и единство – это основа нашей общей безопасности", – добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Кипр за "плодотворное и содержательное председательство" в Совете Европейского Союза, за время которого Украине удалось открыть первый кластер и официально начать переговоры о вступлении в ЕС.

Президент также упомянул о финансовом пакете поддержки от Евросоюза на 90 миллиардов евро и 20-м пакете санкций против России.

"Все эти исторические шаги сделали Украину и нашу Европу сильнее. Благодарен за такую результативную работу и наше сотрудничество", – отметил Зеленский.

Как известно, с 1 июля 2026 года Ирландия начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Кипра.

Ирландский премьер Михол Мартин заверил, что ЕС под председательством Ирландии и в дальнейшем будет оказывать неизменную поддержку Украине, "народ которой проявил такое мужество и решимость в защите своей страны".