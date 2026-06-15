Евросоюз открыл первый кластер переговоров о вступлении Украины

В понедельник в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Заседание Межправительственной конференции проходит в Люксембурге накануне встречи Совета ЕС по общим делам. Встреча началась в 19 часов по киевскому времени и проходит в закрытом режиме. На ней уже прозвучали выступления председательства в Совете ЕС (до конца месяца эту роль выполняет Кипр), еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и вице-премьера Тараса Качки.

Председательство официально передало Украине промежуточные и заключительные критерии переговоров (так называемые "бенчмарки") в виде общей переговорной позиции ЕС по условиям вступления. "Европейская правда" ранее публиковала проект этих критериев. Источники ЕП сообщили, что документ не изменился, только уточнилась формулировка относительно нацменьшинств

Тарас Качка взамен заверил государства-члены, что Украина выполнит условия вступления и право Европейского Союза "в том виде, в котором оно существует на сегодня, а также с учетом изменений, которые произойдут до нашего вступления". Также вице-премьер официально от имени Украины подтвердил согласие на выполнение бенчмарков.

Это заявление стало официальным согласием Украины на начало переговорного процесса.

Публично о старте переговоров объявят участники Межправительственной конференции на брифинге в понедельник вечером.

Подробно о состоянии выполнения критериев вступления читайте в статье Перегнать Албанию. Как Украина должна выполнять важнейшие "бенчмарки".

О том, как Германия предлагает изменить путь Украины к вступлению, читайте в интервью "Мы предлагаем полное членство, плюс кое-что в довесок".

О венгерских требованиях, на которые согласилась Украина – в статье "Детали „соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС

Также смотрите видеообъяснение из Люксембурга:

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