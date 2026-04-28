Туск рассказал, кого освободила Беларусь в рамках обмена

В рамках обмена заключёнными с Беларусью и Россией в Польшу вернулись священник Гжегож Гавел и белорус, сотрудничавший с польскими спецслужбами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Polsat News.

Днем 28 апреля стало известно об обмене, в рамках которого в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут. В свою очередь Польша передала России археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

Вторым освобожденным из Беларуси стал священник из Кракова Гжегож Гавел, которого задержали за шпионаж в сентябре 2025 года во время российско-белорусских военных учений "Запад". Минск утверждал, что Гавел побудил гражданина Беларуси предоставить ему информацию о маневрах.

Третьим, кого передали Польше, стал белорус, сотрудничавший с польскими службами. Туск не раскрыл имени по просьбе освобожденного.

Сам премьер-министр приветствовал проведение обмена, отметив, что это стало возможным благодаря задержанию Польшей агентов и шпионов.

"Я рад, что эта эпопея подошла к такому концу, и еще раз хочу подчеркнуть – без очень эффективных действий, особенно наших служб, которые привели сначала к аресту, а затем к эффективному обмену агентами и шпионами с той стороны, этот успех был бы невозможен", – подчеркнул премьер-министр.

В рамках этого же обмена Молдова вернула из России двух своих граждан, сотрудников Службы информации и безопасности, и отпустила экс-заместителя главы ведомства Александру Белану, а также гражданку России, работавшую против интересов Молдовы.

Специальный представитель президента США по Беларуси Джон Коул, который принимал участие в организации обмена, выразил надежду, что в следующем месяце Минск освободит большее количество политзаключенных, после чего может получить ослабление санкций со стороны Вашингтона.