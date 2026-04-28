Спецпредставитель Трампа ожидает, что Беларусь продолжит освобождение политзаключенных в мае

Специальный представитель президента США по Беларуси Джон Коул выразил надежду, что в следующем месяце Минск отпустит больше политзаключенных после обмена заключенными с Польшей и Молдовой 28 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", спецпредставитель США сообщил в телефонном интервью агентству Reuters.

Спецпредставитель США также допустил возможность отмены некоторых санкций с Беларуси в случае дальнейшего освобождения политических заключенных.

"Я ожидаю, что в следующем месяце нам удастся освободить некоторых заключенных. Я вернусь, чтобы способствовать этому в следующем месяце", – сказал Коул в комментарии агентству.

Во вторник спецпредставитель американского президента отметил, что при содействии его и команды в рамках обмена между РФ и Беларусью домой вернулись трое граждан Польши и двое граждан Молдовы.

Днем 28 апреля стало известно об обмене, в рамках которого в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут; в Россию отдали археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

Молдова вернула из РФ двух своих граждан, сотрудников Службы информации и безопасности, и отпустила экс-заместителя главы ведомства Александру Белана, а также гражданку России, работавшую против интересов Молдовы.

Напомним, в прошлом месяце Беларусь освободила группу политзаключенных после того, как США анонсировали снятие санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.