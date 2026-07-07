В партии Трампа выдвигают условие для потепления с Турцией: комплекс С-400 должен уйти

Сенатор Линдси Грэм, член Республиканской партии и один из депутатов, подчеркнуто лояльных Дональду Трампу, не видит возможности продажи Турции истребителей F-35 до тех пор, пока из страны не исчезнут российские системы ПВО.

Об этом он заявил в комментарии журналистам на полях Форума оборонных индустрий в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Линдси Грэм, обращаясь к присутствующим турецким журналистам, заверил, что лично относится к Турции "очень позитивно" и рассматривает Турцию как очень важного союзника, поскольку считает необходимым иметь "мусульманскую нацию в НАТО".

"Роль Турции в НАТО чрезвычайно важна в силу географического положения, ведь у вас очень стратегическое местоположение. Кроме того, вы – мусульманская страна, и это имеет значение. На планете миллиарды мусульман, и наличие в НАТО члена с подавляющим большинством мусульманского населения делает альянс сильнее", – пояснил он.

Впрочем, Грэм прогнозирует, что "в Конгрессе будет сопротивление" снятию эмбарго на поставки новых самолетов в Турцию из-за того, что в Турции есть российская система ПВО С-400.

"Поэтому должна состояться окончательная продажа С-400, либо системы должны быть переданы в другую страну", – пояснил он.

Ранее появились сообщения из источников о том, что Трамп планирует разморозить доступ Турции к программе истребителей F-35.

До этого стало известно, что Франция сняла свое вето на продажу системы ПВО SAMP/T Турции, что может быть связано также с американской сделкой.

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