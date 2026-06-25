Трамп намекнул на разблокирование продажи Турции авиадвигателей и F-35

Президент США Дональд Трамп допустил, что под саммит НАТО в Анкаре в Вашингтоне могут принять решение о продаже Турции авиадвигателей или истребителей F-35 – после лет "заморозки" в связи с покупкой Турцией российских систем ПВО С-400.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в ответ на вопросы СМИ во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трампа спросили, не поедет ли он на саммит в Анкару с "подарком", которого давно ожидает Эрдоган – разблокированным решением о продаже двигателей к истребителям и истребителей F-35.

"Думаю, да. Смотрите, он – член НАТО... Возможно, мы сделаем что-то, что сделает его очень счастливым", – ответил президент США.

Перед этим СМИ узнали, что администрация Трампа планирует согласовать продажу Турции десятков реактивных двигателей на 700 миллионов долларов, несмотря на возражения со стороны Конгресса.

Спор между Вашингтоном и Анкарой из-за приобретения Турцией российских С-400 тянется уже годами. Его разрешение может привести к беспрецедентному росту сотрудничества в оборонной отрасли между давними союзниками.