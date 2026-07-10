В Испании ищут 23 пропавших без вести во время лесных пожаров

23 человека числятся пропавшими без вести во время лесных пожаров в Лос-Гальярдос на юге Испании.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные правительства, передает "Европейская правда".

В пятницу СМИ сообщили о гибели как минимум 12 человек, однако на данный момент подтверждено 11 смертельных случаев. Число погибших может увеличиться.

Вероятно, речь идет об иностранных туристах, которые пытались покинуть зону "не по эвакуационному маршруту" и попали в пламя.

Правительство автономной области Андалусия предполагает, что четверо погибших, тела которых нашли в автомобиле, являются гражданами Великобритании. Такие выводы сделали, исходя из расположения рулевого колеса в автомобилях, найденных на месте происшествия, хотя окончательная идентификация жертв еще не состоялась.

Местные власти сообщили о 23 пропавших без вести. Поиски затрудняются тем, что пожар создал "своеобразную ловушку".

🔴 #IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt – EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026

В тушении участвуют 464 человека личного состава, более ста транспортных средств и 20 самолетов, к которым присоединились подразделения Военной службы чрезвычайных ситуаций (UME).

Более 600 человек эвакуированы из пострадавших районов.

Предварительные расследования указывают на то, что причиной возгорания стало падение электрического кабеля, откуда огонь перекинулся на лесистую местность.

Пожар, который вспыхнул в Лос-Гальярдос в четверг, считается "самым разрушительным на сегодняшний день" в регионе.

На этой неделе лесные пожары также охватили Францию. На юге страны тушат многочисленные очаги пожаров, которым предшествовала экстремальная жара. Из-за одного из пожаров, в районе города Перпиньян на юго-западе, эвакуировали более 10 тысяч человек.